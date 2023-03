POL-RBK: Bergisch Gladbach - Notruf missbraucht und Mobiliar vor einem Geschäft in Brand gesetzt

Kürten (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in eine Schule an der Olpener Straße. In der Zeit zwischen Freitag (10.03.) gegen 13:30 Uhr und Montag (13.03.) gegen 07:00 Uhr morgens gelang es unbekannten Tätern, in ein Büro der Schule einzudringen und aus diesem Bargeld zu entwenden. Eine Mitarbeiterin fand am Montagmorgen ein beschädigtes Fenster vor, welches gewaltsam aufgebrochen worden war. ...

mehr