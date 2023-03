Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Bargeld bei Einbruch in Schule entwendet

Kürten (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in eine Schule an der Olpener Straße. In der Zeit zwischen Freitag (10.03.) gegen 13:30 Uhr und Montag (13.03.) gegen 07:00 Uhr morgens gelang es unbekannten Tätern, in ein Büro der Schule einzudringen und aus diesem Bargeld zu entwenden.

Eine Mitarbeiterin fand am Montagmorgen ein beschädigtes Fenster vor, welches gewaltsam aufgebrochen worden war. Durch dieses gelangten die Täter in das Büro, welches sie auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten. Zudem hatten die Einbrecher versucht, eine Tür im Inneren aufzuhebeln, scheiterten jedoch bei dem Versuch.

Es fehlte ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag aus einer Geldkassette. Zudem entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Wer etwas Auffälliges im Umfeld der Schule beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

