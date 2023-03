Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Grundschule am vergangenen Wochenende

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (13.03.) alarmierte ein Hausmeister einer Gemeinschaftsgrundschule in der Straße Am Broich gegen 07:20 Uhr die Polizei, nachdem er einen Einbruch in die offene Ganztagsschule festgestellt hatte. Zuvor sei das Gebäude am Freitag (10.03.) gegen 17:30 Uhr ordnungsgemäß verlassen worden.

Die Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und gelangten so in die Büroräume der Schule. Der gesamte Gebäudeteil wurde nach Wertgegenständen durchsucht; Schränke sowie Schubladen waren geöffnet und der Inhalt lag teilweise auf dem Boden verstreut. In einem Büroraum hebelten die Einbrecher einen Wandtresor auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Zudem wurden mehrere elektronische Geräte mit einem geschätzten Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Aufgrund der am Tatort hinterlassenen Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst.

Weitere Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

