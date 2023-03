Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Hochwertige Werkzeuge aus Firmenwagen entwendet

Rösrath (ots)

Zwischen Montag (13.03.) 12:00 Uhr und Dienstag (14.03.) 13:50 Uhr schlugen unbekannte Täter das Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite eines Ford Van ein. Das Fahrzeug befand sich in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Straße An der Grefenfurth in Kleineichen.

Durch das Einschlagen der Fensterscheibe verschafften sich die Täter Zugang zur Ladefläche und entwendeten diverses hochwertiges Werkzeug mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

