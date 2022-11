POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Messenger-Betrug - Gefahr durch gefälschte Freundes- oder Familienkontakte

Delmenhorst (ots) - Eine alkoholisierte Frau hat am Donnerstag, 24. November 2022, 05:20 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Die 59-Jährige aus Delmenhorst befuhr mit ihrem Pkw die Nordenhamer Straße in Richtung Bremer Straße. Beim Rechtsabbiegen in ...

mehr