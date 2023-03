POL-RBK: Leichlingen - Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Leichlingen - Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Leichlingen

Am Donnerstag (16.03.) gegen 19:45 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Verkehrsunfall mit Verletzten und drei beteiligten Fahrzeugen im Einmündungsbereich Koltershäuschen / Freienhalle gemeldet. Umgehend wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle entsandt.

Ein 56-jähriger Leverkusener hatte mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Straße Koltershäuschen aus Richtung Witzhelden in Richtung Zentrum befahren. An der Einmündung bog er nach links in die Straße Freienhalle ab, übersah dabei jedoch den Pkw Mercedes-Benz einer 36-jährigen Leichlingerin, welche auf der Straße Koltershäuschen in Richtung Witzhelden fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der Mercedes-Benz des Leverkuseners wurde gegen einen weiteren Pkw Ford eines 42-jährigen Leichlingers geschleudert, welcher auf der Straße Freienhalle vor dem Einmündungsbereich verkehrsbedingt wartete, um auf die übergeordnete Landstraße abzubiegen.

Der Leverkusener, die Leichlingerin und deren 12-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden teilweise durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung durch eine Fachfirma war die Straße vollständig gesperrt. (th)

