POL-OB: Alkoholisierter droht mit Messer

Oberhausen (ots) - Am 11.02.2023 gegen 01:00 Uhr hat sich ein E-Scooter Fahrer (49) im Bereich Mülheimer Straße/Brücktorstraße in Oberhausen verletzt. Nach einer ersten Auswertung der vorhandenen Unfalldaten ist der Mann mit dem E- Scooter anscheinend auf der Mülheimer Straße in Richtung Norden gefahren. Im Einmündungsbereich Mülheimer Straße/Brücktorstraße stieß er vermutlich gegen den Bordstein und stürzte. ...

