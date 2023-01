Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Täter klaut Ware aus einem Drogeriemarkt in Hannover-List, wird von einer Angestellten und einem Passanten verfolgt und im Anschluss festgenommen

Hannover (ots)

Bereits am 21.12.2022 hat ein Täter Parfum- und Elektronikartikel aus einer Drogerie-Filiale an der Podbielskistraße zwischen der Stormstraße und der Hauffstraße entwendet. Er wurde von einer Angestellten und noch einem Passanten verfolgt und konnte durch die Polizei festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Hannover-List packte ein 31-Jähriger gegen 18:15 Uhr Parfum- und Elektronikartikel in seinen Rucksack. Beim Verlassen des Drogeriemarktes piepte der Diebstahlalarm am Ausgang und der mutmaßliche Täter rannte los. Eine 23-jährige Kassiererin und ein bislang unbekannter Passant nahmen die Verfolgung auf. An der Stadtbahnhaltestelle "Pelikanstraße" wollte der mutmaßliche Täter in eine Bahn einsteigen, jedoch konnten die beiden Verfolger ihn zunächst daran hindern und festhalten.

Der 31-Jährige riss sich dennoch los und stieg in die Bahn am gegenüberliegenden Gleis ein. Die Angestellte und der Passant folgten ihm in die Straßenbahn, wo es zu einem Gerangel zwischen den Personen kam. Als der Täter aus der Bahn flüchten wollte, nahm ihn die herbeigeeilte Polizei in Empfang und fest. Während der Verfolgung schubste der mutmaßliche Täter mehrmals die Kassiererin und den Passanten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die Polizei sucht insbesondere den Passanten, welcher mit der Kassiererin die Verfolgung aufgenommen und geistesgegenwärtig reagiert hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hannover unter der Rufnummer 0511 109-2717 entgegen. /bo, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell