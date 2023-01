POL-H: Zeugenaufruf: Fahrkartenautomat in Garbsen durch unbekannte Täter gesprengt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Donnerstag, 05.01.2023, ist ein bislang unbekannter Mann an der Stadtbahnhaltestelle "Fasanenkrug" von einer Stadtbahn der Linie 9 erfasst und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ließ der 25-jährige Stadtbahnfahrer am Stadtbahnendpunkt "Fasanenkrug" gegen 11:00 Uhr die Fahrgäste aussteigen. ...

