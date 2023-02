Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: E-Bike Fahrer angefahren

Oberhausen (ots)

Am 08.02.2023 gegen 11:00 Uhr ist ein Radfahrer (34) bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Gartenstraße in Oberhausen leicht verletzt worden.

Der Mann fuhr mit einem Rad über den Parkplatz. Eine Autofahrerin (67) parkte ihrem Pkw rückwärts aus einer der dortigen Parkplätze aus und fuhr gegen das Vorderrad des Fahrrads. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell