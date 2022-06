Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 2 Haftbefehle - 1 Person

Iffezheim (ots)

Am Sonntag wurde von einer Streife der Bundespolizei ein Fahrzeug am Grenzübergang Iffezheim gestoppt. Die Kontrolle erfolgte im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen. Bei einem 29-jährigen Algerier, der sich als Fahrer im Kfz befand, wurden drei Fahndungstreffer festgestellt. Der Mann wurde mit zwei Haftbefehlen zur Strafvollstreckung gesucht. Er war zweimal wegen Diebstahls zu insgesamt 620 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Außerdem war er noch einmal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Da er nicht genug Geld aufbringen konnte, sah es zunächst nach einer Einlieferung in die Haftanstalt aus, um die insgesamt 39-Tage-Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen. Dann erschien der Bruder des Mannes und beglich die Geldstrafe, so konnte er seine Reise doch noch fortsetzen.

