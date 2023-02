POL-OB: Autofahrerin schwer verletzt - Erlenstraße/Zur Zeche Hugo

Oberhausen (ots) - Am 04.02.2023 gegen 18:30 Uhr ist es an der Einmündung Helmholtzstraße/Alsenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen. Ein Autofahrer (32) fuhr auf der Helmholtzstraße mit seinem Ford Mondeo in Richtung Mülheimer Straße. An der Ecke Alsenstraße fuhr ein Autofahrer (28) mit seinem BMW in die Kreuzung ein. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der BMW prallte zudem noch gegen ein ...

mehr