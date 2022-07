Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Unbekannte Täter stehlen Geld und Schmuck aus Einfamilienhaus

Lotte (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Montag (11.07.22) zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus am Orchideenweg verschafft. Im Haus durchwühlten sie der Bewohnerin zufolge mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld sowie Schmuck - im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05451/591-4315 (Wache Ibbenbüren).

