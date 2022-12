POL-OG: Kehl - Totalschaden nach Verkehrsunfall

Lahr (ots) - Ein bislang unbekannter Autoaufbrecher hat am frühen Dienstagmorgen die Seitenscheibe eines unter einem Carport in der Bertha-von-Suttner-Straße abgestellten Audi eingeschlagen und ist kurz nach 5:30 Uhr in das Fahrzeuginnere gelangt. Aus dem Auto wurden verschiedene Gegenstände gestohlen. Über sichergestellte Spuren erhoffen sich die Ermittler des Polizeireviers Lahr dem Ganoven auf die Spur zu kommen. ...

