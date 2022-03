Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeuge aus Auto geklaut

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Dienstag (1. März) auf Mittwoch sind Unbekannte zwischen 21 Uhr und 6.50 Uhr in Hermesdorf in einen grauen Mercedes Sprinter eingebrochen. Der Wagen war auf dem Gelände eines Handwerksbetriebes in der Straße "Im Langenbacher Siefen" abgestellt. Die Diebe stahlen eine Stihl Motorsäge, ein fest eingebautes Navigationssystem sowie einen Heißluftföhn. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

