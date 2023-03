Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal/Rhein.-Berg. Kreis - "Mehr Sicherheit auf dem Motorrad" - Einladung zur Saisonauftakt-Aktion

Odenthal/Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Seit fünf Jahren gibt es im Rheinisch-Bergischen Kreis eine gemeinsame Plakat-Aktion der Kommunen und der Kreispolizei. Unter dem Motto "Rase nicht - Mehr Sicherheit auf dem Motorrad" werden seither kreisweit Schilder mit Unfallbildern und einfachen Botschaften an unfallträchtigen Strecken montiert. Zum Auftakt der Motorradsaison 2023 lädt die Kreispolizei am Freitag, 24. März 2023 alle interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich nach Odenthal-Blecher ein.

"Die schwersten Unfälle ereignen sich aufgrund hoher oder nicht angepasster Geschwindigkeiten", erläutert Verkehrssicherheitsberater Siegfried Breuer. Unfälle, an denen Kraftradfahrer beteiligt sind, enden oft mit fatalen Folgen für die Biker. So wurden im Jahr 2022 allein 175 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorrädern gezählt, bei denen ein Fahrer getötet, 31 schwer verletzt und 54 Kradfahrende leicht verletzt wurden. "Unfälle passieren nicht einfach so. Unfälle sind vermeidbar!", lautet eine zentrale Aussage der Verkehrsunfallprävention. Ziel der Aktion ist es daher, die Fahrer zu sensibilisieren, langsamer und vorausschauender zu fahren und damit Unfälle zu vermeiden. "Ein weiteres Anliegen ist es, die durch die Motorräder verursachte Lärmbelästigung zu reduzieren. Hohe Drehzahlen und teils manipulierte Auspuffanlagen sorgen oftmals für Empörung und Verzweiflung der Anwohner", erläutert Breuer.

Die Tage werden allmählich länger und das Wetter besser. Somit beginnt auch wieder die Motorradsaison im Kreisgebiet. Insgesamt 16 Schilder, zwei je Kommune, stellen die Kommunen und die Polizei Rhein-Berg auch in diesem Jahr auf - eines davon in Odenthal-Blecher. Zur ersten Schilderaufstellung in diesem Jahr lädt die Polizei Rhein-Berg am Freitag, 24.03.2023 um 10:00 Uhr herzlich alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein. Das Event findet in Odenthal-Blecher an der Landstraße 310 am Ortsausgang Richtung Altenberg statt. Unter anderem wird der Odenthaler Bürgermeister Robert Lennerts vor Ort sein. Vertreterinnen und Vertreter der acht Kreiskommunen sowie der Volksbank Berg als Sponsor wurden bereits im Vorfeld eingeladen.

Neben dieser Auftaktveranstaltung sind in der laufenden Motorradsaison noch weitere Sondereinsätze und Aktionen der Polizei geplant.(st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell