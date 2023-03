Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Verkehrsunfall im Einmündungsbereich mit drei Verletzten

Bild-Infos

Download

Burscheid (ots)

Am Sonntagabend (19.03.) gegen 21:00 Uhr ist es auf der Einmündung Lungstraße (L 188) / Eichenplätzchen (L 310) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Eine 21-jährige Bergisch Gladbacherin ist mit ihrem VW auf der L 188 aus Burscheid kommend in Richtung Leverkusen unterwegs gewesen. In Höhe der Einmündung bog sie nach links in Richtung Odenthal-Blecher ab, ohne den Vorrang eines entgegen kommenden Seat zu beachten.

Sie hatte den Pkw im Gegenverkehr nach eigener erster Aussage wahrgenommen, den verbleibenden Abstand aber offenbar falsch eingeschätzt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw im Einmündungsbereich, wobei 3 Personen verletzt wurden. Neben der Polizei wurden auch Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Auch ein Notarzt wurde zur Unfallstelle entsandt. Der 23-jährige Wermelskirchener am Steuer seines Seat wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Seine 23-jährige Beifahrerin aus Haan wurde ebenfalls leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacherin verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo sie stationär verblieb. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 8.000 Euro geschätzt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell