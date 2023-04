Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrerin nach Kollision mit PKW schwer verletzt

Hennef (ots)

Am Dienstagmittag (18. April) kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 478 (B478) / Schloßstraße / Lauthausener Straße in Hennef-Allner, bei dem eine 76-jährige Henneferin schwer verletzt wurde. Gegen 11:50 Uhr befuhr die 76-Jährige mit ihrem Damenfahrrad die Lauthausener Straße und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus in Richtung Schloßstraße zu passieren. Gleichzeitig befuhr eine 39-jährige Siegburgerin mit ihrem Opel die Schloßstraße in entgegengesetzte Richtung. Sie wollte im Kreuzungsbereich nach links auf die B478 in Richtung Bröl abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die 76-Jährige stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Die 39-Jährige stand unter Schock. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die Siegburgerin. Der PKW und das Fahrrad wurden beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag geschätzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Kreuzung für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Die PKW-Fahrerin, die mit ihrem Fahrzeug auf der gesonderten mit Lichtzeichenanlage geregelten Linksabbiegerspur stand, gab an, dass sie bei Grünlicht zeigender Ampel gefahren sei. Die schwer verletzte Radfahrerin konnte bislang nicht zum Unfallhergang befragt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (Re)

