POL-SU: Auftaktveranstaltung der Polizei zur Motorradsaison 2023

Bei ihrer Auftaktveranstaltung in die Motorradsaison 2023 informiert die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis interessierte Bikerinnen und Biker.

Nachdem der ursprüngliche Termin aufgrund des schlechten Wetters nicht stattfinden konnte, wird die Auftaktveranstaltung nun am

Sonntag, 23.04.2023, zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr, am Café "Alte Schule", Niederbonrath 70, 53804 Much, direkt an der K35 stattfinden.

Nach der coronabedingten Pause freuen sich die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention, mit dem Ziel zum Beginn der Motorradsaison für die besonderen Gefahrenlagen des Motorradfahrens zu sensibilisieren, auf den Austausch mit den Kradfahrenden. Im Rhein-Sieg-Kreis verunglückten im Jahr 2022 83 Kraftradfahrende bei Verkehrsunfällen. 60 Kradfahrende wurden dabei leicht und 22 schwer verletzt. Ein Motorradfahrer verunglückte tödlich. Kradfahrende sind besonders gefährdet, weil sie aufgrund der schmalen Silhouette zum einen schlecht zu erkennen sind und zum anderen, weil Motorräder über ein starkes Beschleunigungsvermögen verfügen. Dies wird von anderen Verkehrsteilnehmenden oft unterschätzt bzw. nicht rechtzeitig wahrgenommen. Die Teilnahme am Straßenverkehr auf dem Zweirad birgt aufgrund der fehlenden Knautschzone zudem ein höheres Verletzungsrisiko und ist im Vergleich zur Nutzung eines Autos um ein Vielfaches höher. Die Polizei NRW informiert insbesondere Kradfahrende bereits seit vielen Jahren regelmäßig über die Ursachen und Gefahren, die zu Verkehrsunfällen führen können. Mit Frühlingsbeginn erwachen viele Motorradfahrende wie aus dem Winterschlaf und bevölkern wieder die attraktiven Strecken der Region. Für den, der nach Monaten der "Fahrabstinenz" seine Maschine wieder besteigt, sind die ersten Kurven noch "eckig", weil der Körper das Fahrgefühl und die Geschmeidigkeit wieder erlernen muss. Auch muss sich das situative und dosierte Bremsen erst wieder automatisieren. Zweiradfahrende sollten daher behutsam in die Saison starten, sich und ihre Maschine erst wieder "in Form" bringen. Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis wird bei der Präventionsveranstaltung einige Dinge zum Ausprobieren oder Ansehen im Gepäck haben: ein Schallpegelmessgerät, VR-Brillen, einen Ablenkungssimulator, ein Geschwindigkeitsmess-Pkw und -Videomotorrad und ein Polizeimotorrad der neuesten Generation. Das Wichtigste ist jedoch der direkte Austausch mit den Motorradfahrenden über Gefahren und Risiken, damit Kradfahrende Risiken erkennen, sich richtig verhalten und Verkehrsunfälle vermeiden.

Die Botschaften der Polizei zu Beginn der Saison richten sich an Motorradfahrende und Autofahrende gleichermaßen:

Liebe Bikerinnen und Biker, - Machen Sie für Ihr Bike unbedingt den "Frühjahrs-Check" (Bremsen, Beleuchtung, Reifen). - Machen Sie sich selbst "fit" für die Saison. - Tragen Sie gut sichtbare Schutzkleidung. - Gewöhnen Sie sich langsam wieder ans Motorradfahren mit und ohne Sozius. - Nehmen Sie möglichst an einem professionellen Sicherheitstraining teil. - Halten sie Geschwindigkeitsbegrenzungen ein, sie existieren nicht zur Schikane. - Rechnen Sie mit den Fehlern anderer. - Fahren Sie auch in Kurven äußerst rechts. Liebe Auto- und Lkw- Fahrende, - Rechnen Sie jetzt wieder verstärkt mit Motorradfahrenden. - Schauen sie genau hin! Bikerinnen und Biker sind besonderes bei sonnigem Wetter oft schlecht erkennbar. Motorradfahrende haben eine kleine Silhouette. - Vorsicht an Einmündungen und Kreuzungen! Die Geschwindigkeit von Motorrädern lässt sich oftmals nur schwer einschätzen. Wir wünschen Ihnen eine unfallfreie Motorradsaison! (Re)

