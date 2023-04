Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendliche Wohnungseinbrecher ermittelt - Polizei sucht Beute

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (16. April) haben ein 15-jähriger Lohmarer und ein 17-jähriger Siegburger aus einer Wohnung in der Seidenbergstraße in Siegburg mutmaßlich ein Notebook im Wert von rund 1.400 Euro entwendet.

Die Täter waren zwischen Mitternacht und 01.30 Uhr mithilfe einer vorgefundenen Leiter durch ein offenstehendes Küchenfenster in die Wohnung geklettert und stahlen einen Rucksack und den Rechner. Der Besitzer des Notebooks konnte den Fluchtweg der Tatverdächtigen nachvollziehen und weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der Jugendlichen. Am Mittwoch wurden die Wohnungen der beiden jungen Männer durchsucht. Sie räumten den Diebstahl ein und führten die Ermittler zum Versteck des Rucksacks mit dem Notebook. Diesen wollen sie am Montagabend im Bereich der Hundewiese am Michaelsberg abgelegt haben. Im Versteck konnte der Rucksack nicht gefunden werden.

Da die Ermittler von der Glaubwürdigkeit der beiden "Gelegenheitsdiebe" ausgehen, ist zu vermuten, dass der sehr auffällige, lilafarbene Rucksack des Herstellers Fitz & Huxley und der darin befindliche Rechner vom Typ Apple Macbook Air zwischenzeitlich durch eine unbekannte dritte Person gefunden wurde. Die Polizei bittet die Finderin oder den Finder, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. Hinweis: Die Aneignung einer Fundsache kann unter Umständen ein Strafverfahren nach sich ziehen. Daher sollten gefundene Gegenstände, die nicht ganz offensichtlich herrenlos sind, bei dem zuständigen Fundamt, oder in besonders eiligen Fällen bei der Polizei abgegeben werden.

Die Jugendlichen wurden nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Das Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls dauert an.

Die Polizei rät: Zum Lüften nur die Fenster und Türen offen stehen lassen, die man auch im Blick hat. Auch gekippte Fenster sind für Einbrecher kein Hindernis. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell