POL-STD: "Mein Herz in Stade" stationiert zweites AED-Wiederbelebungsgerät auf Stader Polizeiwache

Stade (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 05.04.2023 konnte auf der Stader Polizeiwache in der Teichstraße ein zweites automatisches Wiederbelebungsgerät (AED-Gerät) übernommen werden.

Das Gerät wurde durch den Verein "Mein Herz in Stade" mit Spendengeldern angeschafft und jetzt auf der Polizeidienststelle stationiert.

Das Gerät soll hier wertvolle Dienste leisten, sollte einer der ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Besucherinnen und Besucher der Dienststelle einen plötzlichen Herzkreislaufstillstand erleiden.

Bereits im Dezember 2017 hatte der Verein ein erstes Gerät der Polizei zur Verfügung gestellt. Da die Liegenschaft in der Teichstraße (ehemaliges städt. Krankenhaus Stade bis Mitte der 60er Jahre) aber weite Wege für die einzelnen Mitarbeitenden beinhaltet, soll durch das neue Gerät die Zeit der möglicherweise notwendigen Rettungsmaßnahmen deutlich verkürzt und so Leben gerettet werden.

Der plötzliche Herztod ist in Deutschland, aber auch anderen europäischen Industrienationen, die häufigste Todesursache. Laut Statistik erleiden allein in Deutschland jährlich 150.000 Menschen einen Herzkreislaufstillstand. Öffentliche Beachtung findet er jedoch vor allem, wenn er bei jungen Menschen auftritt, zum Beispiel im Sport.

Der gemeinnützige Verein "Mein Herz in Stade e.V." wurde 2010 von Priv.-Doz. Dr. med. Sebastian Philipp, Chefarzt für Kardiologie, Innere Medizin und Intensivmedizin des Elbe Klinikums in Stade gegründet. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Überlebenschancen von Opfern des plötzlichen Herztodes in Stade zu verbessern.

Darüber hinaus soll das öffentliche Gesundheitswesen gefördert und eine verbesserte Hilfsstruktur für Menschen mit einem Herzleiden geschaffen werden.

Ziel des Vereins ist es, aufzuklären und zu schulen. Hierfür sollen finanzielle Mittel für Notfallschulungen und zur Beschaffung von automatischen Defibrillatoren über Spenden aufgebracht werden. Die Einwohner der Stadt Stade und des Landkreises über das Ersthelfer-Programm zu informieren und einzubinden hat hierbei oberste Priorität.

Der Vorsitzende des Vereins "Mein Herz in Stade" Dr. med. Sebastian Philipp übergab heute das AED-Gerät an den Inspektionsleiter der Polizeiinspektion Stade, Polizeidirektor Jan Kurzer.

Das Gerät wird nun in den kommenden Tagen im Gebäude der Polizeiinspektion an zentraler Stelle installiert und steht dann für eine schnelle Erste Hilfe im Falle eines Herzkreislaufstillstandes für Mitarbeitende und Besucherinnen und Besucher zur Verfügung.

Weitere Informationen unter www.herz-stade.de

