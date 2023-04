Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Feuer in Stade greift von Gartenlaube auf Carport und Garage über - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 23:30 h ist in Stade in der Thuner Straße aus bisher ungeklärter Ursache eine Gartenlaube in Brand geraten. Das Feuer konnte sich dann auf einen angebauten hölzernen Carport und eine ebenfalls angebaute Garage ausbreiten.

Durch den schnellen Einsatz der beiden Züge der Feuerwehr der Hansestadt Stade und der Ortswehr Hagen, die mit ca. 75 Feuerwehrleuten am Brandort anrückten konnte dann eine weitere Ausdehnung auf nebenstehende Gebäude verhindert werden.

Der Brand musste nach dem Ablöschen dann mit Löschschaum endgültig erstickt werden.

Der angerichtete Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 75.000 Euro belaufen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Bewohner der beiden angrenzenden Doppelhäuser und eines weiteren Wohnhauses in der Nachbarschaft konnten nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre vorsichtshalber evakuierten Wohnungen zurück.

Polizeibeamte aus Stade und Tatortermittler nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf, genaue Ergebnisse werden aber erst in den kommenden Tagen nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandausbruch geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

Fotos vom Feuer in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

