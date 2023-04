POL-NOM: Pkw-Führer touchiert Leitpfahl

Northeim (ots) - 37136 Moringen, Danziger Str., Samstag, 01.04.2023, ca. 17:15 Uhr bis 23:40 Uhr Moringen (fro) - Am vergangenen Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Danziger Str. in Moringen. Bislang unbekannte Täter haben sich hierbei gewaltsam Zugang über die rückseitige Terrassentür des Wohnhauses verschafft. Anschließend suchten die Täter das Tatobjekt nach verwertbarem Diebesgut ab. ...

