Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

Northeim (ots)

37136 Moringen, Sudetenstraße, Samstag, 01.04.2023, ca. 17:40 Uhr bis 22:35 Uhr

Moringen (fro) - Am gestrigen Tag sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Bereich der Sudetenstraße in Moringen eingebrochen.

Die Täter gelangten über ein Fenster in das Haus, welches gewaltsam geöffnet wurde. Es wurden sowohl das Erdgeschoss als auch das Obergeschoss durchwühlt. Anschließend verließen die Täter das Tatobjekt durch eine Terrassentür.

Bislang geht man von einem Entwendungsschaden in Höhe von ca. 5000 Euro aus.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551-7005-115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell