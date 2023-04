Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Pkw gegen Baum

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, OT Gillersheim, Lindauer Straße, Samstag, 01.04.2023, 04:05 Uhr

Katlenburg-Lindau (fro) - Am Samstagmorgen kam es gegen 04:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Katlenburg-Lindau OT Gillersheim. Eine 20-jährige Duderstädterin befuhr mit ihrem Pkw die Lindauer Str. in Richtung Lindau und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte die Fahrzeugführerin mit einem an der Straße befindlichen Baum.

Die Fahrzeugführerin wurde hierbei schwer verletzt und anschließend durch den angeforderten Rettungsdienst in ein Göttinger Krankenhaus verbracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt.

