Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gärtnerei, Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Wilhelmstr. 15, dortige Gärtnerei. Zeitraum: Donnerstag, 30.März 2023, 21:00 Uhr bis Freitag, 31.03.2023, 07:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in die Gärtnerei an der Wilhelmstraße ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im zweistelligen Bereich. Anwohner aus Kreiensen und insbesondere aus der Wilhelmstraße bzw. Am Plan werden gebeten, eventuelle Beobachtungen über verdächtige Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Auch an den Vortagen könnte die Gärtnerei ausbaldowert worden sein. Es wurden die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Besonders schwerer Fall des Diebstahls eingeleitet.

