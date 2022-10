Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Pedelec-Fahrer nach Sturz schwerverletzt

Polizei sucht unbekannten Autofahrer als Zeugen

Hünxe (ots)

Am Freitag gegen 17.50 Uhr kam es an der Straße Schwarzer Drecksweg zu einem Unfall. Ein 48-jähriger Pedelecfahrer aus Hünxe stürzte, nachdem ein unbekannter Autofahrer an ihm vorbeifuhr.

Der 48-Jährige befuhr den Schwarzen Drecksweg in Richtung Wilhelmstraße. Hinter ihm befand sich der unbekannte Autofahrer, der mit einem dunklen Wagen unterwegs war. Dem Hünxer kam dann ein weiteres, unbekanntes Auto entgegen, das in Richtung Hardtbergweg unterwegs war. Nachdem dieser PKW an ihm und dem hinter ihm befindlichen Autofahrer vorbeigefahren war, scherte der hinter ihm fahrende Wagen zum Überholen aus. Dabei kam der dunkle Wagen ihm so nah, dass der Pedelecfahrer nach rechts ausweichen musste, auf den leicht abgesenkten Schotterstreifen neben der Fahrbahn geriet und stürzte. Da er sich schwer verletzte, fuhr er selbst ins Krankenhaus, in dem er stationär verblieb und rief von dort aus die Polizei.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und insbesondere den unbekannten Autofahrer, der dem Pedelecfahrer entgegen kam, sich unter der Rufnummer 02064 / 622-0 zu melden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell