Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Landkreis Görlitz, Weißkeißel, BAB4 (ots)

Am Samstagvormittag kontrollierte die Bundespolizei in Weißkeißel einen polnischen Bürger (47). Anschließend klickten die Handschellen, denn der Name des Mannes stand auf der Fahndungsliste. Dass der Name auf besagter Liste zu lesen war, dafür hatte die Staatsanwaltschaft Stade gesorgt. Schließlich hatte sie im Mai des vergangenen Jahres einen Vollstreckungshaftbefehl ausgefertigt, weil der wegen Diebstahls Verurteilte seiner Zahlungspflicht (1.500,00 Euro Geldstrafe) nicht nachgekommen war. Der Tag endete für den mittellosen 47-Jährigen in der Justizvollzugsanstalt. Auch die nächsten Wochen wird er nun dort verbringen müssen.

Mehr Glück oder besser mehr Geld zur Verfügung hatte dagegen ein 41-Jähriger, der vor ein paar Stunden in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf angehalten wurde. In seinem Fall war die Zahlung einer Geldstrafe i.H.v. 900,00 Euro schon eine ganze Weile überfällig. Die Strafe hatte sich der Pole wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingehandelt. Letztlich konnte der zwei Jahre alte Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg später gelöscht werden, denn der Festgenommene zahlte und erstattete auch die angefallenen Gebühren. Ihm blieb damit ein Aufenthalt im Gefängnis erspart.

