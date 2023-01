Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehl vollstreckt

Görlitz (ots)

Am 13. Januar 2023 wurde ein 36-jähriger Pole der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Zuvor kontrollierte die Bundespolizei den Mann am Bahnhof Görlitz. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Hildesheim wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der Pole hatte noch eine offene Geldstrafe in Höhe von 1380,00 Euro (einschließlich Kosten des Verfahrens) zu begleichen. Da der 36-Jährige die Geldsumme nicht aufbringen konnte, sitzt er nun seine Restersatzfreiheitsstrafe von 130 Tagen ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell