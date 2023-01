Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe nicht gezahlt

Kodersdorf (ots)

Am Donnerstag, den 12. Januar 2023, kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kodersdorf einen Mercedes Sprinter mit italienischen Kennzeichen. Der 68-jährige italienische Fahrer wies sich mit seinem gültigen Reisepass aus. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 3.680,00 Euro (einschließlich der Kosten des Verfahrens) noch offen. Da der Italiener nicht zahlen konnte, sitzt er jetzt seine 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt ab.

