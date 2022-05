Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220517-1: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit Flucht

Brühl (ots)

Fahrradfahrer leicht verletzt

Ein Fahrradfahrer (26) hat sich bei einem Verkehrsunfall in Brühl-Heide am Donnerstagvormittag (12. Mai) leichte Verletzungen zugezogen. Die Beamten des Verkehrskommissariats suchen derzeit nach einem unbekannten Autofahrer, der gegen 11.15 Uhr von der Ausfahrt des Bleibtreusees auf die Luxemburger Straße (B 265) gefahren sein soll. Der 26-Jährige sei mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg der B 265 in Richtung Liblar unterwegs gewesen. Als er das Auto wahrgenommen habe, soll er stark abgebremst haben, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Daraufhin sei er gestürzt. Der Autofahrer soll dann in unbekannte Richtung davongefahren sein.

Die Ermittler bitten den Autofahrer und Zeugen sich zur Klärung des Unfallhergangs beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu melden. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell