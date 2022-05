Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Brandau: Blumenladen und Restaurant im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Modautal-Brandau (ots)

Ein Blumenladen und ein Restaurant in der Odenwaldstraße gerieten in der Nacht zum Samstag (14.5.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten die Tür zum Blumenladen aufzuhebeln, was ihnen misslang. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf circa 400 Euro geschätzt wird. Auch ein daneben befindliches Restaurant rückte in das Visier der ungebetenen Gäste. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie in die Gaststätte. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten sie mehrere Hundert Euro an Bargeld. Im Anschluss suchten sie das Weite. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt sind mit den Fällen betraut und fragen: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell