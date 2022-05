Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Büroraum im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Ein Büroraum in der Kirchstraße geriet im Zeitraum zwischen Samstagmittag (14.5.) und Sonntagvormittag (15.5.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten sie ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so ins Innere. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie keine Beute und suchten im Anschluss das Weite. Dennoch wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

