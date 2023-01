Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ohne Fahrkarte im Zug und per Haftbefehl gesucht

Weißwasser (ots)

Am Mittwochabend, den 11. Januar 2023, wurde bei einer Fahrscheinkontrolle im Zug von Görlitz nach Weißwasser ein Mann ohne Fahrkarte festgestellt. Beim Halt am Bahnhof Weißwasser unterzog eine Streife der Bundespolizei den Mann einer Personenkontrolle. Bei der Überprüfung der Personalien schlug der Fahndungscomputer an. Der 42-jährige Pole wurde von der Staatsanwaltschaft Berlin mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl mit Waffen und Wohnungseinbruchsdiebstahl gesucht. Demzufolge muss der Verurteilte noch eine Restfreiheitsstrafe von acht Monaten verbüßen. Gegen den Polen wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen erstattet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 42-Jährige in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

