Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mutmaßliche Fahrraddiebe an der Görlitzer Altstadtbrücke gestoppt

Görlitz (ots)

Wohl gerade noch im richtigen Moment konnten Bundespolizisten in der vergangenen Nacht verhindern, dass zwei Fahrräder möglicherweise für immer verschwunden sind. Nachdem die Beamten einen Fahndungshinweis der Görlitzer Polizei erhalten hatten, eilten sie sofort zur Altstadtbrücke. Dem Hinweis nach hatten zwei Unbekannte in der Neißestadt, Hotherstraße, zwei Drahtesel entwendet. Gegen 02.45 Uhr tauchte dann zunächst eine Frau (42), die ein Rad vor sich herschob, im Visier der Fahnder auf. Kurz darauf radelte dann auch noch ein Mann (35) auf die Streife zu. Die unglaubhaften Erklärungen zur Herkunft der Fahrräder überhörten die Ordnungshütern, zumal schnell geklärt werden konnte, dass es sich tatsächlich um die vermissten Bikes aus der Hotherstraße handelte. Das mutmaßliche polnische Diebesduo wurde anschließend samt Beute an Kollegen des örtlichen Polizeireviers übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell