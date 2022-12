Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Cuxhaven - Radfahrer verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 16:30 Uhr in der Abschnede auf Höhe der dortigen Einkaufspassage zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Cuxhavener wollte hierbei mit seinem PKW nach rechts auf den Großraumparkplatz einbiegen und übersah hierbei einen 54-jährigen Cuxhavener, welcher mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Am PKW und am Fahrrad entstanden Sachschäden.

