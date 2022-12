POL-CUX: Zeugenaufruf nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Bereits in der letzten Woche wurden zwei PKW in der Fröbelstraße in Cuxhaven beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten hierbei großflächig das Fahrzeug. Höhe der Hausnummer 3 wurde ein weißer VW Up beschädigt. Höhe der Hausnummer 5a war ein schwarzer Hyundai Tucson betroffen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (04721 5730) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

