POL-CUX: Gefährliches Fahrmanöver in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots) - Bereits am Freitag (02.12.2022) kam es gegen 11:30 Uhr in Uthlede zu einem Raub zum Nachteil eines älteren Ehepaares in deren Wohnung. Ein derzeit unbekannter Täter drang hierbei in die Wohnung ein und entwendete Bargeld. In einer Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar und dem unbekannten Täter wurde der Ehemann leicht verletzt. Er musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Täter konnte trotz sofort eingeleiteter, umfangreicher ...

