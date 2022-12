Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten in Nordholz und Osten

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Dienstag (06.12.2022) kam es gegen 17:45 Uhr auf der Bundesstraße in Nordholz, Höhe der Hausnummer 15, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Nordholzer geriet hierbei mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem PKW eines 77-jährigen Osnabrückers zusammen. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer schwer sowie die 76-jährige Beifahrerin des Osnabrückers leicht verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Am heutigen Mittwochmorgen (07.12.2022) kam es gegen 07:00 Uhr auf der Bundesstraße 495 im Bereich Osten zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Osten kam aus bislang unbekannten Gründen hierbei in einer Linkskurve mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Der PKW geriet durch den Unfall in Vollbrand und musste durch die vor Ort befindliche Feuerwehr gelöscht werden.

