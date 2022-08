Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall im Parkhaus mit hohem Schadensaufkommen

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 20:00 Uhr, wollte eine 64-jährige Frau aus Pirmasens mit einem neuwertigen Mercedes-Benz in eine Parkbox neben der Getränkeannahme des Kauflandes in der Wiesenstraße einparken. Plötzlich habe die Bremse nicht mehr reagiert und der Mercedes rammte frontal ein circa 1 x 1m großes Loch in die Wand der Getränkeannahmestelle. Im Anschluss sei der Wagen rückwärts gefahren, ohne dass die Fahrerin etwas dagegen unternehmen konnte. Hierbei wurde ein Poller gerammt. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in das Krankenhaus verbracht. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Zur Höhe des Gebäudeschadens liegen noch keine Angaben vor. Der Pkw wurde zur technischen Untersuchung sichergestellt. pdps

