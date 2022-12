Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle durch gefährliche Fahrmanöver und Sekundenschlaf auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bremerhaven/BAB27. Am gestrigen Mittwoch (07.12.2022) befuhr ein 22-jähriger Beverstedter gegen 13:45 Uhr mit seinem Pkw Subaru die Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Walsrode. An der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen beabsichtigte dieser die Autobahn zu verlassen. Laut Zeugenaussagen überholte dieser ein auf dem Verzögerungsstreifen befindliches Fahrschulauto, indem er über den Standstreifen fuhr. Anschließend kam er im Kurvenbereich der Abfahrt nach links von der Fahrbahn ab und kam im Sichtdreieck der Anschlussstelle zum Stehen. Der 22-jährige Fahrzeugführer wurde hierbei in seinem auf der Seite liegenden Pkw eingeklemmt, sein 19-jähriger Beifahrer konnte sich jedoch selbstständig aus dem Pkw befreien. Der Fahrzeugführer sowie sein Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Anschlussstelle musste für die Dauer der Fahrzeugbergung voll gesperrt werden.

Gegen 15:00 Uhr fiel Beamten des Polizeikommissariats Geestland ein Pkw-Anhänger Gespann auf, welches auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, kurz vor der Anschlussstelle Debstedt, mit der Seitenschutzplanke kollidierte. Anschließend konnten die Beamten beobachten, wie das Gespann ins Schleudern geriet und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der 32-jährige Fahrzeugführer gab gegenüber den Beamten an, dass er aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hätte. Der 32-jährige Fahrzeugführer und sein 22-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

