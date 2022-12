Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Gerät auf der BAB27 in Vollbrand

Cuxhaven (ots)

Schwanewede. Am gestrigen Mittwoch (07.12.2022) geriet gegen 12:15 Uhr der Pkw eines 37-jährigen Schwaneweders aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bundesautobahn 27 in Brand. Im Abfahrtsbereich der AS Schwanewede, Fahrtrichtung Walsrode, kam es zunächst während der Fahrt zu einer Rauchentwicklung im Motorraum. Anschließend kam es zu einer Flammenbildung. Der Pkw brannte fast vollständig aus. Der Abfahrtsbereich der AS Schwanewede musste für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

