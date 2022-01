Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Wegen besonders auffälliger Schlangenlinien und seiner Fahrt entgegen der Fahrtrichtung, fiel ein 42-jähriger Radfahrer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ins Visier der Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal. Bei einer anschließenden Kontrolle um 01:45 Uhr auf der Spreewaldallee bestätigte sich der Verdacht - der Mann war mit mehr als 1,6 Promille Alkohol in seiner Atemluft deutlich alkoholisiert. Zudem ergab sich der Verdacht, dass das benutzte Damenfahrrad möglicherweise zuvor entwendet wurde. Der 42-Jährige musste die Beamten in das Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss der Mann zudem mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

