POL-SI: Einbrecher stiegen in Werkstatt ein -#polsiwi

Unbekannte sind im Industriegebiet Daadenbach in Neunkirchen-Altenseelbach zwischen Dienstagabend (19.01.201) und Mittwochmorgen (20.01.2021) in einen Gebäudekomplex einer Autovermietung mit angeschlossener Werkstatt eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Betrieb. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlen mehrere Werkzeuggeräte, ein Tischkühlschrank, ein Lautsprecher, Berufskleidung sowie eine geringe Menge an Bargeld. Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt in diesem Einbruch und erhofft sich Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0271/7099-0.

