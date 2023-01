Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleusung bei Kodersdorf aufgedeckt - wer hat etwas beobachtet?

Kodersdorf (ots)

Am Donnerstagabend (19. Januar 2023) gegen 20.10 Uhr, nahm die Bundespolizei nach einem Bürgerhinweis 13 Geschleuste in Gewahrsam. Zunächst stelle eine Streife im Ortsteil Wiesa (Gemeinde Kodersdorf) fünf Männer sowie eine vierköpfige Familie fest. Für die Nachsuche im Bereich kam auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz. Die Hubschrauberbesatzung konnte im angrenzenden Waldstück weitere vier Personen erkennen. Eine mobile Streife stellte dann das Quartett am Waldrand fest. Nach ersten Erkenntnissen reisten die neun Türken (17 bis 48 Jahre), die Türkin (32) und ihre zwei Kinder, der Syrer (29) sowie die vier Nepalesen (30 bis 25 Jahre) über die Balkanroute nach Deutschland ein. Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf sucht nun nach Hinweisen, die zum Ergreifen der Schleuser führen könnte. Wer am vergangenen Abend etwas am genannten Ort oder dessen Nähe beobachtet hat, sollte sich mit den entsprechenden Informationen bitte an die Inspektion unter der Rufnummer 03581-3626-0 wenden.

