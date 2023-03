POL-STD: Unbekannte brechen drei Autos in Harsefeld auf und entwenden jeweils das Infotainmentsystem

Stade (ots) - 1. Tageswohnungseinbruch in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen Bisher unbekannte Einbrecher sind am gestrigen Sonntag zwischen 10:30 h und 19:00 h in Buxtehude in der Finkenstraße auf den Balkon einer Wohnung in einem dortigen Hochhaus gelangt und haben dann die Balkontür aufgehebelt. Anschließend konnte das Schlafzimmer in der Wohnung durchsucht und dabei diverser Schmuck erbeutet werden. Der angerichtete ...

