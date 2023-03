Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einschleichdiebe in Buxtehuder Wohnhaus, Werkzeuge und Maschinen aus Transporter entwendet

Stade (ots)

1. Einschleichdiebe in Buxtehuder Wohnhaus

Am gestrigen Dienstag, den 28.03. sind zwischen 10:15 h und 11:15 h bisher unbekannte Täter in Buxtehude in der Straße "Lüdensdorfer Feld" vermutlich über den Terrassenbereich in ein dortiges Wohnhaus geschlichen und haben dieses nach brauchbaren Wertgegenständen durchsucht. Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Werkzeuge und Maschinen aus Transporter entwendet

Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Buxtehude in der Schröderstraße Zutritt zu einem dort abgestellten Kleintransporter verschafft und von der Ladefläche diverse Werkzeuge und Maschinen wie Bohrhammer, Kettensäge, Schweiß- und Schleifwerkzeug sowie eine Werkzeugkiste mit Inhalt entwendet. Der angerichtete Schaden wird hier auf über 1.000 Euro beziffert.

