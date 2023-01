Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Zahlreiche Schüler einer Krefelder Schule klagen über Atembeschwerden

Krefeld (ots)

Um 13:14 Uhr am heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Krefeld zu einer Schule an der Hafelsstraße in Krefeld Fischeln alarmiert. Beim Eintreffen hatten ein Großteil der Schülerinnen und Schüler das Gebäude bereits verlassen. Mehrere Schüler und Schülerinnen klagten über Reizungen der oberen Atemwege. Messungen innerhalb des Gebäudes ergaben keine Erkenntnisse. Welcher Stoff die Reizungen hervorgerufen hatte, konnte nicht festgestellt werden. Insgesamt wurden 46 Schülerinnen und Schüler vom Rettungsdienst gesichtet. Keine der gesichteten Personen musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Im Einsatz war die Einheit der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Sondereinheit "Messen" der Freiwilligen Feuerwehr Krefeld.

