POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unbekannte attackieren Zeitungsausträger mit Pfefferspray

Oftersheim (ots) - Am 24.12.2022 um 00:52 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Süd ein Nissan-Fahrer vor ihm deutlich Schlangenlinien fährt. Außerdem befuhr er die Autobahn leidglich mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h und schaltete des Öfteren kurzfristig den Warnblinker an. Der 27-jährige Nissan-Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim ab und setzte seine ...

mehr