PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 40-Jähriger geschlagen und bedroht - Polizei sucht Zeugen +++ Lkw-Fahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Mann entzündet Feuer nahe Bahngleis

Limburg (ots)

1. 40-Jähriger geschlagen und bedroht - Polizei sucht Zeugen, Weilburg, Odersbacher Weg, 21.08.2022, gg. 17.00 Uhr

(pa)Am Sonntag erstattete ein 40-jähriger Mann bei der Polizei in Weilburg Strafanzeige, nachdem er eigenen Angaben nach am späten Nachmittag von einem Mann angegriffen worden war. Der Schilderung des Anzeigenerstatters zufolge war er gegen 17.00 Uhr zu Fuß im Bereich des Odersbacher Weges unterwegs, als er plötzlich von dem Mann körperlich angegangen wurde. Dieser habe den 40-Jährigen geschlagen und ihn mit einem Messer bedroht. Anschließend sei der Täter in Richtung Oberlahnbad geflüchtet. Die Polizeistation Weilburg ermittelt gegen einen Tatverdächtigen, der - wie auch der Geschädigte - in Weilburg wohnhaft ist. In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen des Tatgeschehens gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 zu melden.

2. Lkw-Fahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs, Bundesstraße 417, Hünfelden-Kirberg, 19.08.2022, gg. 15.55 Uhr

(pa)Am Freitagnachmittag führte eine Fahrt über die B417 bei Hünfelden für einen 51-jährigen Lkw-Fahrer zu mehreren Strafanzeigen. Ein Autofahrer, der die Bundesstraße gegen 15.55 Uhr aus Richtung Wiesbaden in Fahrtrichtung Limburg befuhr, informierte die Polizei, als er bemerkte, dass ein vorausfahrender Lkw eine auffällig unsichere Fahrweise zeigte. Neben Schlangenlinien sei der Fahrer über eine rote Ampel gefahren. Zudem sei es fast zu Zusammenstößen mit anderen Fahrzeugen gekommen. Der Zeuge folgte dem 30-Tonner und teilte der Polizei dessen Standort mit, sodass der Lkw-Fahrer in Hünfelden-Kirberg im Bereich eines Supermarktes angetroffen und kontrolliert werden konnte. Es ergab sich der Verdacht, dass der im Main-Kinzig-Kreis wohnhafte 51-Jährige den Lkw unter Drogeneinfluss gefahren hatte, weshalb eine ärztliche Blutentnahme auf der Polizeidienststelle folgte. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann das Fahrzeug geführt hatte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

3. Mann entzündet Feuer nahe Bahngleis,

Limburg, Eschhofen, Londoner Straße, 20.08.2022, gg. 21.00 Uhr

(pa)Am Samstagabend hat ein Unbekannter im Bereich des ICE-Bahnhofs Limburg-Süd ein Feuer entfacht, das jedoch durch einen aufmerksamen Zeugen gelöscht werden konnte. Gegen 21.00 Uhr nahm ein Fahrgast, der am Bahnsteig 4 gerade in einen Zug einsteigen wollte, wahr, dass ein Mann außerhalb des überdachten Bereichs in einer Böschung die dortige Vegetation anzündete. Anschließend sei der Mann über eine Wartungstreppe in Richtung der Feldgemarkung Eschhofen geflüchtet. Der Zeuge konnte das Feuer glücklicherweise noch ausschlagen und eine Ausbreitung verhindern. Er beschrieb den Täter als etwa 20 Jahre alt mit dunklem Haar und "osteuropäischem Erscheinungsbild". Er habe eine kurze dunkle Hose sowie ein helles T-Shirt getragen und einen blauen Rucksack mit sich geführt. Mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 bei der Limburger Kriminalpolizei zu melden.

